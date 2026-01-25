Ekrem Yalçınkaya'dan Basına Birlik ve Hizmet Vurgusu

“Esnafın İçinden Gelen Bir Adayız”

Toplantıda kendisini tanıtan Ekrem Yalçınkaya, Silivri Fenerköy doğumlu olduğunu, evli ve iki çocuk babası olarak uzun yıllardır dolmuş esnafı içinde aktif şekilde görev aldığını belirtti. 15 Şubat’ta yapılacak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinde aday olduğunu açıklayan Yalçınkaya, tüm esnafın desteğine talip olduğunu ifade etti. Yalçınkaya ayrıca, ilçede yapılan son kongrelerde göreve gelen SİBESO Başkanı Nuray Koçer ve Silivrispor Başkanı Nuri Çolakoğlu’na da başarı dileklerini iletti.

“Daha İyi Hizmet, Daha Mutlu Esnaf”

Mevcut yönetime bugüne kadar yapılan hizmetler için teşekkür eden Yalçınkaya, hedeflerinin daha etkin, daha çözüm odaklı ve esnafı merkeze alan bir yönetim anlayışı oluşturmak olduğunu vurguladı. Oda ile esnaf arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Yalçınkaya, “Esnafın yaşadığı tüm sorunları birebir bilen ve sahadan gelen bir kardeşinizim” dedi.

Şeffaf ve Katılımcı Yönetim Mesajı

Yalçınkaya, bürokrasi ile esnaf arasında güçlü bir köprü kuracaklarını, her zaman ulaşılabilir, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla görev yapacaklarını belirtti. Yönetim ekibiyle birlikte tüm birikim ve tecrübelerini ortaya koyarak gece gündüz demeden hizmet etmeye hazır olduklarını kaydetti. Taahhüt ve projelerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla detaylı şekilde paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

Basına Teşekkür

Programın sonunda kendilerine ev sahipliği yapan Murat Tezeller’e teşekkür eden Ekrem Yalçınkaya, basın mensuplarına da zaman ayırdıkları için teşekkür ederek, “Bu hizmet yolculuğunda birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızı basınımız aracılığıyla esnaf camiamıza tanıtmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.