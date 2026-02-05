Ekrem Yalçınkaya'dan Galerici Esnafına Seçim Ziyareti
Seçim çalışmaları kapsamında saha temaslarını sürdüren Ekrem Yalçınkaya, Silivri'de galerici esnafıyla bir araya gelerek sektörün beklenti ve taleplerini dinledi.
Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Adayı Ekrem Yalçınkaya, seçim çalışmaları kapsamında bugün galerici esnafını ziyaret etti. İlçe genelinde esnaf ve meslek gruplarıyla birebir temaslarını sürdüren Yalçınkaya, oto galericilerin yaşadığı güncel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu.