Ekrem Yalçınkaya projelerini açıkladı: 'Esnafın mali yükünü hafifleteceğiz'

Yalçınkaya, Metropol FM’de yayınlanan Kamil Bilici ile Bi Toplum programında şoför esnafının artan maliyetler ve sektörel sorunlar karşısında desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Oda yönetimine talip olma gerekçesinin meslek grubunun ihtiyaçlarını yakından bilmesi olduğunu belirten Yalçınkaya, esnafın ekonomik yükünü azaltacak uygulamaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

İndirim protokolleri ve yol yardım desteği

Projeleri arasında indirim protokollerinin önemli yer tuttuğunu belirten Yalçınkaya, yol yardım ve çekici hizmetlerinde anlaşmalı firmalar aracılığıyla esnafa avantajlı hizmet sunmayı planladıklarını söyledi. Bu uygulamanın özellikle arıza ve kaza durumlarında şoför esnafına önemli kolaylık sağlayacağına dikkat çekti.

Sağlık ve sosyal alanlarda destek

Özel sağlık kuruluşlarıyla yapılacak iş birlikleri sayesinde esnaf ve ailelerinin indirimli sağlık hizmetlerinden yararlanmasının hedeflendiğini belirten Yalçınkaya, eğitim kurumları ve düğün salonlarıyla yapılacak anlaşmaların da sosyal yaşam maliyetlerini azaltacağını ifade etti.

Hukuki danışmanlık ve belge süreçlerinde kolaylık

Meslek grubunun karşılaştığı hukuki süreçlerde esnafın desteklenmesi amacıyla oda bünyesinde görev yapacak bir avukatla anlaşma yapılacağını açıklayan Yalçınkaya, SRC ve psikoteknik belge işlemlerinde de Silivri’de hizmet veren kuruluşlarla indirim görüşmelerinin tamamlandığını dile getirdi.

Oda hizmet saatleri genişletilecek

Galerici esnafından gelen talepler doğrultusunda oda hizmetlerinin Cumartesi günleri de sürdürülebileceğini belirten Yalçınkaya, bu uygulamanın işlem yoğunluğunu azaltacağını söyledi.

15 Şubat’ta yapılacak kongreye tüm üyeleri davet eden Yalçınkaya, demokratik sürecin meslek camiası için önemli olduğunu vurgulayarak, seçim sonucunun esnaf adına hayırlı olmasını temenni etti.