Ekrem Yalçınkaya projelerini anlattı: 'Esnafın yükünü hafifletecek adımlar atacağız'

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Ekrem Yalçınkaya, Metropol FM’de yayınlanan Kamil Bilici ile Bi Toplum programına konuk olarak sektöre yönelik projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Esnafın mali yükünü azaltmaya yönelik protokoller

Programda konuşan Yalçınkaya, şoför esnafının artan maliyetler karşısında zorlandığını belirterek, oda bünyesinde çeşitli indirim protokollerini hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti. Bu kapsamda yol yardım ve çekici hizmetlerinde anlaşmalı firmalar aracılığıyla esnafa indirimli hizmet sunulmasının hedeflendiğini aktaran Yalçınkaya, bu uygulamanın özellikle yolda yaşanan arıza ve kazalarda önemli bir destek sağlayacağını vurguladı.

Sağlık ve sosyal destek projeleri gündemde

Yalçınkaya, projeleri arasında özel sağlık kuruluşlarıyla yapılacak anlaşmaların da yer aldığını belirterek, esnaf ve ailelerinin uygun koşullarda sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Ayrıca özel eğitim kurumları ve düğün salonlarıyla yapılacak iş birlikleri sayesinde esnafın sosyal yaşam maliyetlerinin azaltılmasının planlandığını söyledi.

Hukuki destek ve belge süreçlerinde kolaylık

Meslek grubunun karşılaştığı hukuki süreçlerde esnafın yalnız bırakılmayacağını ifade eden Yalçınkaya, oda bünyesinde görev yapacak bir avukatla anlaşma yapılacağını açıkladı. Bunun yanı sıra SRC ve psikoteknik belge süreçlerinde Silivri’de hizmet veren kuruluşlarla indirim görüşmelerinin tamamlandığını belirtti.

Oda hizmetlerinde erişim genişletilecek

Galerici esnafından gelen talepler doğrultusunda oda hizmet saatlerinin genişletilmesinin planlandığını söyleyen Yalçınkaya, hafta içi yoğunluğu azaltmak amacıyla Cumartesi günleri de oda ofisinin hizmet vermesini hedeflediklerini ifade etti.

“Kazanan esnafımız olacak”

15 Şubat’ta gerçekleştirilecek kongrenin önemine dikkat çeken Yalçınkaya, tüm üyeleri kongreye katılmaya davet ederek, demokratik sürecin meslek camiası açısından büyük değer taşıdığını belirtti. Yalçınkaya, seçim sonucunun kim kazanırsa kazansın şoför esnafı için hayırlı olacağına inandığını dile getirdi.