Ekşi mayanın sırrı paylaşıldı

Osmangazi Belediyesi, Somuncu Baba Evi, Fırını ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği atölye çalışmasıyla vatandaşları geleneksel ekşi maya ile doğal ekmek kültürüyle buluşturdu.

Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Somuncu Baba’nın İzinde Tasavvuf Sohbetleri ve Ekmek Yapım Atölyesi" kapsamında katılımcılara ekşi mayanın yapım süreci uygulamalı olarak anlatıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 4. Kuşak Ekmek Ustası Hakan Doğan; ekşi mayanın hazırlanması, çoğaltılması, muhafaza edilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla ilgili bilgilerini paylaştı.

Doğan, katılımcılara evlerinde ekşi maya hazırlamanın püf noktalarını gösterirken, etkinlik sonunda ekşi mayalı ekmeklerden lokma ikramında bulundu.

"Ekmek parmak izi gibidir"

Ekmeğin en önemli sırrının sabır olduğunu vurgulayan Doğan, "Ekmeğin tek bir püf noktası var, o da sabır. Sabrınız varsa ekmeği yaparsınız, yoksa hiç bu işe girişemezsiniz. Onun dışında her şeyi ekmek size öğretir. Ekmek parmak izi gibidir, bir yaptığınız ekmeğin aynısını bir daha yapamazsınız. Ekşi maya da öyle, bulunduğu ortama göre değişiklik gösterir. Bir gramında milyonlarca canlı yaşıyor. O canlının ne kadar olduğu, ne kadar artırdığına göre sürekli lezzet değişiyor. Havaya, suya, una ve mayanın canlı yapısına göre lezzeti sürekli farklılaşır" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise hem geleneksel yöntemleri yerinde öğrenmenin hem de uygulamalı deneyim kazanmanın kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür eden katılımcılar, ekşi maya ve doğal ekmek yapımı konusunda önemli bilgiler edindiklerini, artık evlerinde kendi ekmeklerini yapabileceklerini paylaştı.