Eksim, teknoloji alanında genç yetenekleri arıyor

Eksim Holding, teknoloji alanında istihdam etmek üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler ve yeni mezun gençlere yönelik Teck Talent Programı’nı başlattı.

Enerji dağıtımı ve perakende satışı, yenilenebilir enerji üretimi ve gıda sektörlerinde Türkiye’nin önde gelen grupları arasında yer alan Eksim Holding, teknoloji alanındaki genç yetenekleri istihdam etmek üzere Tech Talent Programı’nı başlattı.

Programa üniversitelerin yazılım geliştirme, bilgi güvenliği, siber güvenlik, veri analizi, veri tabanı ve yapay zeka gibi tekolojiyle ilgili bölümlerinden mezun gençler başvurabilecek. Tech Talent Programı’ndan yeni mezunların yanı sıra halen öğrenci olanlar da part- time (yarı zamanlı) şekilde faydalanabiliyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de başvurabileceği programa 1997 yılı ve sonrası doğumlu genç adaylar kabul edilecek.

“Dijitalleşme sürecini gençlerle yürüteceğiz”

Eksim Holding İnsan Kaynakları Başkanı Hasan Kaya, Tech Talent Programı ile gençlere teknoloji alanında kariyer yapacakları nitelikli istihdam imkanı sunulacağını belirterek, "Adaylarımızın teknolojiye ilgi duyması ve kariyerini bu alanda ilerletme arzusu bizim için belirleyici bir kriter olacak. Bizim programın farkı sadece teknoloji odaklı olması ve işe alım sürecinin de bootcamp ve teknik değerlendirmeler ile teknoloji temelli işleyecek olması. Adaylara öncelikle alana özgü teknik ve kişisel gelişim eğitimleri ile birlikte içeride bulunan yetkin yöneticilerin mentörlüğü sayesinde güçlü teknolojik alt yapıyı deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Adaylar elektrik dağıtımı, enerji üretimi ve gıda gibi birçok farklı sektörde çalışma fırsatı bularak geniş bir alanda kendilerini geliştirme şansı yakalayacaklar. Ayrıca Eksim’in dijitalleşme sürecini gençlerle birlikte yürütmek istiyoruz. Yetenekli gençleri şirketimizin güçlü teknolojik alt yapısıyla tanıştırarak kariyer yolculuklarında birlikte yürümek istiyoruz” dedi.

Başvurular 8 Ocak’a kadar sürecek

Verilen bilgiye göre, adaylara ilk olarak genel yetenek, İngilizce ve kişilik envanter testleri uygulanacak. Daha sonra adayların ilgi alanına özel teknoloji dilleri temelinde teknik test envanterleri ile süreç devam edecek. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar, teknoloji alanında uzman yöneticilerin de eşlik edeceği 3 günlük bir bootcamp programına katılacak. İşe alım süreci İnsan Kaynakları ve İş Birimi mülakatlarıyla tamamlanacak.

İlk kez bu yıl başlayan programa başvurular 8 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.