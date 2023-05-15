Ekvator ve Peru'dan İstanbul'a müzik yapmaya geldiler

Beyoğlu Galata’da özel kıyafetleri ile müzik yapan Ekvator ve Peru’lu iki müzisyen ilgi odağı oldu.

Yeni açılan Galata’daki İstanbul Modern Galerisinin giriş kapısının önündeki alanda enstrümanları ile müzik yapan iki arkadaş yerel kıyafetleri ile İstanbul’da gezenlerin ilgi odağı oldular.

Japonya’dan Amerika’ya kadar birçok ülkeden Galataport’a gelen yabancı misafirlerinde ilgisini çeken Ekvator’dan Luis, ayağı ile davul, boynuna astığı gitar ile iki farklı enstrümanı kullanırken, yerel kıyafetler giyen Peru’lu David ise kaval benzeri, kamıştan yapılmış bir sesli çalgıyı kullanıyor. Yerel seslerin dünyada günümüzde ön plana çıktığını söyleyen Gitarist Luis, İstanbul’un bir dünya şehri olduğunu söyledi.

Bulundukları yerde modern sanatlar için bir galeri olduğuna şaşıran Peru ve Ekvatorlu müzisyenler, yabancılardan daha fazla Türklerin bahşiş verdiğini söylediler. İstanbul’da sokak çalgıcılarının çok fazla olduğunu gördüklerini belirten Peru’lu sanatçı Davit, 10 gün daha İstanbul’da kalmayı planladıklarını söyledi. Bu arada bölgedeki Türk seyyar satıcılarda müziğe uygun Türkçe parçalar seslendirerek solistlik yapmaları ilginç görüntüler ortaya çıkarttı.