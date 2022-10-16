El Clasico'da kazanan Real Madrid

İspanya’da Real Madrid, ‘El Clasico’da konuk ettiği Barcelona’yı Benzema, Valverde ve Rodrygo’nun attığı gollerle 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

İspanya La Liga’nın 9. haftasında Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu Stadyumu’nda karşılaştı. İki takım da 8 haftada topladıkları 22 puanla sahaya çıkarken, maçta ilk gol 12. dakikada Benzema’nın ayağından geldi. Mor Menekşeler 35. dakikada Valverde’nin attığı golle farkı 2’ye çıkarttı. Barça’nın Lewandowski ile girdiği pozisyonlar sonuçsuz kalınca takımlar soyunma odasına 2-0’lık skorla girdi. Mücadelenin 60. dakikasında oyuna giren Ferran Torres farkı 1’e indiren golü kaydetti. Real Madrid’de Rodrygo 90+1. dakikada penaltıdan attığı golle sonucu tayin etti.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 25’e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Katalan ekibi ise ligde ilk mağlubiyetini yaşadı. Eflatun-beyazlılar ligin 10. haftasında Elche’e konuk olurken, Barcelona ise evinde Villarreal ile karşılaşacak.