El ele hırsızlık yapan çift son işlerinde yakayı ele verdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, el ele dolaşarak hırsızlık yapan çift, bu kez aynı mahalledeki cami tuvaletine ait parçaları çaldı. Hırsız çiftten biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 08.04.2022 17:06
  • Güncelleme: 08.04.2022 19:22
El ele hırsızlık yapan çift son işlerinde yakayı ele verdi
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Edirne’nin Keşan ilçesinde, el ele dolaşarak hırsızlık yapan çift, bu kez aynı mahalledeki cami tuvaletine ait parçaları çaldı. Hırsız çiftten biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde ele ele tutuşarak bir apartmanın önüne gelen hırsız sevgililer, masa ve sandalye çalıp kaçmış; yakalanan iki kişi daha sonra adli makamlarca serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan sonra durmayan aynı iki kişi, dün yine İspat Cami Mahallesi’nde ortaya çıktı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Daha önce hırsızlığın meydana geldiği yere yakın bir mevkide ve ellerinde malzemelerle gece 01.00 sıralarında görülen şahıslar, polis tarafından durdurulmak istendi ancak kaçmaya başladılar. Hırsızlar ve polis arasında başlayan kovalamaca sokak aralarında sürerken, G.K. isimli kadın polise yakalandı.

Yanındaki şahsın daha önce de beraber hırsızlık yaptığı T.S. isimli şahıs olduğunu söyleyen G.K.’nin yanındaki malzemenin ise Tahta Cami’de bulunan tuvaletin kapısına ait parçalar olduğu anlaşıldı.

Polis merkezine götürülen G.K. gözaltına alınırken, diğer şüpheli T.S.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Kısa zamanda diğer şahıs da yakalandı.

Şüphelilerden G.K., savcılıkça serbest bırakılırken, T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Başkan Yılmaz'dan Ramazan Ayı Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Ramazan Ayı Mesajı

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Çatalca'da 'şehitlik' tartışması

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

ŞAMPİYON Silivrispor

ŞAMPİYON Silivrispor

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

2
Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

3
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

4
Meteoroloji, turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

Meteoroloji, turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

5
Takip ettiği kadını silahla öldürdü, ardından kendi kafasına sıktı

Takip ettiği kadını silahla öldürdü, ardından kendi kafasına sıktı

6
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı

Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

DAHA FAZLA
1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet

Başkan Yılmaz: 'Yat limanı projesi Silivri'ye çok yakışacak'

Başkan Yılmaz: ‘Yat limanı projesi Silivri’ye çok yakışacak’

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak