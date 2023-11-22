El emeği ürünler bu festivalde görücüye çıktı

Sakarya’da 52 kadın girişimcinin katıldığı etkinlikte doğal kozmetik ürünlerinden giyim ve ev eşyasına kadar birçok el emeği ürün, alıcıların beğenisine sunuldu.

Serdivan’da bir otelde gerçekleşen festivalde 52 girişimci kadın, ürettikleri seramik, kozmetik, takı, örgü, çanta, giyim ve ev eşyaları gibi birçok ürün sergiledi. Kadın girişimciliğinin arttırılması hedeflenen etkinlikte birçok el emeği ürün, alıcıların beğenisine sunuldu. 3 gün süren ve ‘Öğreten ve Üreten Kadınlar’ konulu festivalde kadınlar ürünlerini satarak ev ekonomilerine de destek olurken aynı zamanda kadın girişimciliğinin arttırılması hedeflendi.