El emeği ürünler depremzedeler için satılıyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde asrın felaketi deprem sonrasında afet bölgelerinde eğitim gören çocuklara katkı sağlaması adına hayır panayırı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremde bölgede bazı okullar yıkıldı, bazıları ise ağır hasarlı olması sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Ülkeyi yasa boğan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaraların sarılabilmesi için tek yürek olundu. Depremin ardından ise Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü proje çerçevesinde Hendek ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi ve ortaokulları depremzede öğrencilerin ihtiyaçları için hayır panayırı düzenledi. El emeğiyle yapılan yiyecek ve ürünler, ilçe merkezinde bulunan Muammer Sancar Caddesi üzerinde satışa sunuldu. İlçe halkının da yoğun ilgi gösterdiği hayır panayırından elde edilen gelirler ise depremzede çocuklara katkı sağlaması adına bölgeye gönderilecek.

"Gelirleri deprem bölgesindeki okullara gönderilecek"

Ürünlerin öğrenciler ve veliler tarafından hazırlandığını belirten Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmail Alçorba, "Bu hayır panayırında bir araya gelmemizin sebebi deprem bölgesi. Ramazan ayı öncesinde düzenlemeye karar verdik. Hayır panayırımızdaki ürünler öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından hazırlanıyor. Bugün ilk günümüz yarın ve çarşamba günü de devam edecek. Gayemiz, depremde mağdur olan, binaları yıkılan öğrencilere yardım etmek; kırtasiyesinden giyime ve yiyeceğine kadar acil ihtiyaçları belirleyip, buna göre yardımlarımızı göndermek. Halkımızı buna katkı vermeye davet ediyoruz. Burada alınacak her gıda ve el işlemelerinin gelirleri deprem bölgesindeki okullara gönderilecek" dedi.

"Yaraları hep birlikte saracağımıza inanıyorum"

Yaraları sarmak için mücadele ettiklerini aktaran Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yunus Doğan, "Asrın felaketini hep birlikte aşmak üzere, deprem bölgesindeki öğrencilerimize, velilerimize ulaşmak üzere halkımızın merhamet duygularını açan bir hayır panayırı düzenledik. Velilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz çok güzel katkılar sunuyorlar. Halkımızdan da bu katkılara destek vermelerini bekliyoruz. Eğitimde tek yürek olacağız, birlikte Türkiye olarak çok güçlüyüz, yaraları hep birlikte saracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Peyderpey yardımlarımızı yapacağız"

Hendek İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selçuk Tazim ise "Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün ‘Eğitimde Tek Yürek’ kampanyasıyla Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir okulla kardeş okul ilan edildik. 750 öğrencisi olan bir okul. Bizim yardımlarımıza ihtiyaç duyduklarını belirtmeleri sonrasında harekete geçiyoruz. Biz ihtiyaçları tespit ettik, onların bizden istediklerini temin edebilmek maksadıyla da bugün burada hayır panayırı düzenlemeye karar verdik. Bu bir kampanya ama bu süreç devam edecek. Haziran ayına kadar biz peyderpey yardımlarımızı yapacağız" şeklinde konuştu.