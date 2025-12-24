El Emeği Ürünler Oğuz Aral Sergi Salonu'nda

Silivri Sanat Platformu üyelerinin el emeğiyle hazırladığı hediyelik ürünler, Silivri Belediyesi’nin ev sahipliğinde Oğuz Aral Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Sergi ve satış stantlarında yer alan çalışmalar, özgün tasarımları ve emeğin ön planda olduğu yapısıyla ilgi görüyor.

Yerel sanatçı ve üreticilerin katkı sunduğu etkinlikte; el işi ürünler, dekoratif objeler ve özgün tasarımlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Etkinliğin, el emeğini desteklemek ve yerel üreticilerin çalışmalarını daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

Silivri Belediyesi Oğuz Aral Sergi Salonu’nda kurulan sergi ve satış stantları, 24 Aralık 2025 Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek. Sanata ve el emeğine ilgi duyan tüm vatandaşlar etkinliğe davet edildi.