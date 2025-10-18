El emeğiyle gönül birliği: Sakarya, Filistin için hayır panayırı kurdu

Sakarya’da Filistin halkına destek gayesiyle çeşitli el emeği ürünlerin ve hediyelik eşyaların sergilendiği ‘Filistin Yararına Hayır Çarşısı’ kuruldu. Buradan elde edilecek gelir ise Filistin halkının ihtiyaçları için kullanılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesi ve TDV Sakarya Kadın Kolları öncülüğünde, Filistin’e Destek Platformu gönüllüleriyle birlikte Gar Meydanı’nda ‘Filistin Yararına Hayır Çarşısı’ kuruldu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, çeşitli el emeği ürünler ve hediyelik eşyaların yer aldığı stantlarda satışa sunulan ürünlerden elde edilecek tüm gelirin, Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hayır çarşısında, birlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. Programın açılış konuşmasını yapan Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık, Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekerek, "Zulüm altındaki kardeşlerimizi unutmadık. Dualarımızla, maddi ve manevi desteklerimizle yanlarında olmaya devam ediyoruz" derken Sakarya Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, "Gazze’de sivil halk hedef alınıyor, kadınlar ve çocuklar katlediliyor. Bu bir insanlık suçudur. Bu zulme sessiz kalmamak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.