El freni çekilmeyen kamyon direğe çarparak durabildi

Ankara’da el freni çekilmeden park edilen kamyon, aydınlatma direğine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Mamak ilçesi Mehmet Ali Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Caddesi’nde aracını park eden sürücü, 06 DYP 490 plakalı kamyonunun el frenini çekmeyi unuttu. Yokuş aşağı hızla ilerleyen park halindeki kamyon, başka bir caddede bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Olay anında aydınlatma direğinin bulunduğu kaldırımda kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

“Allah’tan çoluk çocuk yoktu"

Olaya tanık olan Muzaffer Erciyes, kaldırımda durduğu sırada kamyonun kendi kendine hareket ederek geriye gittiğini söyleyerek, “Kendi kendine hareketlendi. Sonra kaldırıma vurdu. Daha sonra ön tekeri bayır aşağıya dönünce de direğe vurdu. Sonra bir baktım ki içinde kimse yok. Adamın arabası haşat oldu. Şu an araba nasıl da duruyor, her an devrilebilir. Allah’tan çoluk çocuk yoktu. Kamyon devrilmek üzereyken o şekilde durmuş” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.