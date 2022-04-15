El freni çekilmeyen otomobili durdurmak isteyen esnaf ezildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeye unuttuğu otomobilin hareket ettiğini gören duyarlı esnaf aracı durdurmak isterken ezildi.

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  • 15.04.2022 23:50
  • Güncelleme: 16.04.2022 00:57
El freni çekilmeyen otomobili durdurmak isteyen esnaf ezildi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Olay, Kemalettin Mahallesi Şehit Ahmet Ateşe Yörük Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giden taksi şoförü, otomobilinin el frenini çekmeye unuttu. Şoför, aracının yanından ayrıldıktan birkaç saniye sonra otomobil, yokuş aşağı hareket etti. İşyerinin önünde temizlik yapan manav esnafı Celil Türeli (35), sürücüsünün olmadığını fark ettiği otomobilin önüne atlayarak aracı durdurmak isterken ezildi. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Celil Türeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Türeli’nin duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdir toplarken, can güvenliğini tehlikeye attığı anlar ise kameraya yansıdı. Türeli, yaptığı açıklamada ise, “Facia yaşanmasın diye sürücüsü olmayan aracı fark edip durdurmak istedim” dedi.

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İHA

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