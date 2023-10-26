El hareket kısıtlılığına rehabilitasyon ile çözüm

Tendon kesileri, ezilme, yanık, travma ya da romatizma gibi çeşitli durumlar sonucu ellerde yaşanan güç kaybına İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde çözüm bulunuyor. Hastanede uygulanan geniş rehabilitasyon yöntemleri ile hastaların yaşadığı ağrı, şişlik, eklem sertliği gibi problemler azaltılırken kas kuvvetinin yeniden kazandırılması ile ellerin fonksiyonel kullanımı sağlanıyor.

İlker Çelikcan Fizik Tedavi Hastanesi El Rehabilitasyonu Ünitesi’nde verilen hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Fizyoterapist Cemile Doğan, el rehabilitasyonun yalnızca el ve parmakları değil; dirsek ve omuzu da içine alan geniş bir tedavi şekli olduğunu belirtti. Ellerin objeleri tutma, kavrama, alet kullanma gibi kuvvet ve hassasiyet gerektiren çeşitli fonksiyonları üstlendiğini vurgulayan Fizyoterapist Doğan, “Doğumsal anomaliler, ezilme, burkulma, kırık, çıkık gibi travmalar, travma sonrası cerrahi işlemler, tendon ve sinir yaralanmaları, yanıklar, amputasyonlar ile çeşitli romatizmal hastalıklar elde fonksiyon kayıplarına sebep olur. Kişiler de günlük yaşamda bağımsızlığını devam ettirebilmek için ya da yeniden kazanabilmek için el rehabilitasyonuna ihtiyaç duyar” dedi.

Yaşam kalitesi artıyor

El rehabilitasyon tedavisinde uygulanan tedavilerin hastanın ihtiyacına göre farklılıklar gösterdiğine dikkat çeken Doğan, “Tedavide telepatik egzersizler, manipülasyon mobilizasyon teknikleri, duyu eğitimleri, ısı, soğuk, elektro teknik gibi fizik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bantlama, splintleme hastanın ihtiyacına göre yapılmaktadır. Ayrıca hastaya evde uygulaması gereken egzersizler öğretilerek, kişinin iyileşme süreci hızlandırılmaktadır. Tedavide temel amacımız, ağrı, şişlik, eklem sertliği, duyu ve dolaşım problemlerinin azaltılması kas kuvvetinin ve fonksiyonelliğinin arttırılmasıdır. Böylece kişi günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık kazanır ve yaşam kalitesi de artırılmış olur” şeklinde konuştu.

Kısa sürede hizmet alınıyor

Yakın süreçte el rehabilitasyonu ünitesini genişlettiklerinin bilgisini veren Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Zübeyde Kurtoğlu ise, ünitede günde ortalama 60 kişiye tedavi hizmeti sunduklarını dile getirdi. El rehabilitasyonu hizmetinden faydalanabilmek için hastanede görev yapan 12 fizik tedavi uzmanı hekimden MHRS ile randevu alarak başvurulabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Kurtoğlu, “Yanık, kırık, kesi ya da herhangi bir nedenle elinde kısıtlılık olan vatandaşlarımız bize başvurdukları takdirde ftr uzmanı gördükten kısa süre sonra el rehabilitasyon hizmetine başlayabiliriz” diye konuştu.