Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından Elazığ'da bir bina çökmüş ve biri polis 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Şehir genelinde ilk süreçte ağır hasarlı olduğu tespit edilen 8 binanın yıkımına başlandı.

Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından Elazığ’da bir bina çökmüş ve biri polis 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Şehir genelinde ilk süreçte ağır hasarlı olduğu tespit edilen 8 binanın yıkımına başlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremde, 10 ilde toplam 3 bin 432 kişi hayatını kaybetti, 20 bine yakın vatandaş da yaralandı. İkinci depremde merkeze bağlı Akpınar Mahallesi’nde bir bina çökmüş ve biri polis 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 2 büyük depremler birlikte şehir genelinde ağır hasar alan 8 bina tahliye edildi.

Gazi Caddesi’nde ağır hasar alan 6 katlı bir binada yıkım işlemleri başladı. Geniş güvenlik önlemleri alınan alanda, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı
Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı
Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı