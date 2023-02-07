Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından Elazığ’da bir bina çökmüş ve biri polis 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Şehir genelinde ilk süreçte ağır hasarlı olduğu tespit edilen 8 binanın yıkımına başlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremde, 10 ilde toplam 3 bin 432 kişi hayatını kaybetti, 20 bine yakın vatandaş da yaralandı. İkinci depremde merkeze bağlı Akpınar Mahallesi’nde bir bina çökmüş ve biri polis 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 2 büyük depremler birlikte şehir genelinde ağır hasar alan 8 bina tahliye edildi.

Gazi Caddesi’nde ağır hasar alan 6 katlı bir binada yıkım işlemleri başladı. Geniş güvenlik önlemleri alınan alanda, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.