Elazığ'da depremzedeler KYK yurtlarında misafir ediliyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlar, Elazığ KYK yurtlarında misafir ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken, yine binlercesi yaralandı. Bir yandan deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da depremin yaraları sarılıyor. Afet bölgesinde evi yıkılan veya hasar gören vatandaşlar, çevre illerdeki KYK yurtlarında misafir edilmeye başlandı. Bu çerçeve hem Elazığ’da evleri ağır hasar alan vatandaşlar hem de deprem bölgesinden tahliye edilen depremzedeler, Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan Ahmet Kabak Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. Depremzedelerin günlük bütün ihtiyaçları burada karşılanırken, talepleri de valilik koordinesinde yerine getiriliyor.

"Büyük bir devletiz"

Malatya’dan Elazığ’a geldiğini ve yurtta kalmaya başladıklarını belirten Mustafa Delibaş, "Evimiz ilk depremde az hasarlıydı. İkinci depremden sonra tamamen ağır hasarlı hale geldi. Malatya’da birkaç gün istasyonda vagonda kaldık. Artçı depremlerde devam edince Elazığ’da yakınlarımı çağırdı. Birkaç gün de kaldıktan sonra kiralık ev aradık ama bulamadık. Ardından öğrenci yurdunun açıldığını öğrendik. Buraya çocuklarla birlikte yerleştik. Yerimiz çok rahat. Burada yemek veriliyor. Sıcak su var. Çocuklara burada internet hizmeti var. Bilgisayarımızı getirmiştik, eğitimlerine devam ediyorlar. Çalışma masalarında çalışıyorlar. Allah devletimize ve milletimize bir daha böyle kötü bir gün göstermesin. Allah devletimizden razı olsun. Büyük bir devletiz. İnşallah sabırlar birkaç yıl sonra güzel günlere kavuşacağız” dedi.

Mehmet Murat Sarıkaya, “Adıyaman’dan geldik şuanda Elazığ’dayız. Evlerimiz komple yıkıldı. Akrabalarımızdan ölü sayısı çok. Yurt gayet güzel. Allah razı olsun. Dayım yönlendirdi ve kendi aracımızla geldik. Yoksa Adıyaman’da kalacaktık” diye konuştu.

"Allah devletimizi baki kılsın"

Adeta küçük kıyameti yaşadıklarını aktaran Hakan Özkesen, ”Ben 54 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Halen depremler devam ediyor. Kendimizi Elazığ’a attık. Yurt çok güzel. Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizi baki kılsın” şeklinde konuştu.

"Biz devletimizden razıyız Allah da razı olsun"

Adıyaman’dan geldiğini dile getiren Abuzer Altunsı ise “Elazığ’a geldik. Allah devletimizden razı olsun. Bize yer verdiler. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Burada rahatız. Yemeğimiz ve her şeyimizi veriyorlar. Biz devletimizden razıyız Allah’ta razı olsun" dedi.