Elazığ'da otobüs sefer güzergahları yeniden düzenlendi

Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Gazi Caddesi’nde tehlike arz eden binalar bulunduğu için caddeyi trafiğe kapatarak otobüs sefer güzergahlarını yeniden düzenledi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ilimizde de şiddetli bir şekilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle ilimizde birçok yapı zarar görmüştür. Gazi Caddesi’nde bulunan binalar tehlike arz ettiğinden dolayı cadde araç trafiğine kapatılmıştır. Trafiğe kapatılan güzergah üzerinde batı yönüne giden araçların Yeni Cami köşesinden Hastane Caddesi’ne, eski SSK Hastanesi önünden Yeni Araştırma Kavşağı’ndan aşağı doğru ilerleyip daha sonra Karayolları Kavşağı yol ayrımından devam edeceklerdir” denildi.