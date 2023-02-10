Elazığ GSB, yaraları sarmaya çalışıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından lojistik merkezi yapılan Elazığ Gençlik Merkezi’nde depremzedeler için ummalı bir çalışma yapılıyor.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde de etkisi şiddetli bir şekilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerdeki depremzedelerin yaralarını bir nebzede olsa sarmak için Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan şube müdürleri, personelleri ve gönüllüleriyle canla başla çalışıyor. Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremdeki tüm depremzedeler için çalışmalar zaman kaybetmeden ve hız kesmeden sürüyor. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu süreçte bakanlık tarafından ‘Lojistik Koordinasyon Merkezi’ yapıldı. Bingöl, Muş, Van ve Elazığ illerinin il müdürlükleri hazırladıkları toplam 10 yardım tırını Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş Hatay ve Diyarbakır’a sevk etti. Adıyaman ve Malatya illerine gençlik liderleri, gönüllü gençler, farklı kadro ve pozisyonlarda çalışmakta olan personeller görevlendirilerek depremzedelere yardım eli uzatıldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki depremler nedeniyle 10 ilimizde büyük yıkımlar olmuştur. Depremin ilk saatinden itibaren gerek yurtlarımızda gerek tesislerimizde gerekse idari kısımda görev yapan personellerimiz ile öğrenci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza kusursuz bir şekilde ev sahipliği yapılmakta. Bu vesile ile yurt müdürlüklerimizde görev yapan idareci ve çalışanlarımıza, ayrıca tesislerimizde görevlerini icra eden tesis amirlerimiz ile tesis çalışanlarımıza ve idari kısımda görevlerini eksiksiz şekilde yerine getiren arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Depremin ilk anından itibaren çevre illerimize ivedi şekilde lazım olan malzemelerin tedarik edilip nakledilmesinde görev alan idareci ve şoför arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bakanlığımız tarafından ‘Lojistik Üs’ olarak belirlenen il müdürlüğümüz koordinesinde şimdiye kadar; Malatya’ya 4 tır, Adıyaman’a 4 tır, Hatay’a 1 tır, Kahramanmaraş’a 1 tır, olmak üzere toplam 10 tır yardım malzemesi gönderilmiştir. Bu vesile ile geçmişte olduğu gibi şimdi de birbirimize sıkı sıkıya sarılarak bu zor günlerin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Gelinen noktada ilk günden beri özveri ve vicdani olarak görev yapan ve yapacak olan personellerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Rabbim bizleri afetlerden korusun. Allah’a emanet olun ” denildi.