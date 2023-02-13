Elazığ İl Özel İdare'nin Nilay üzüntüsü

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Malatya’da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Milli Basketbolcu Nilay Aydoğan’ın vefatı tüm basketbolseverleri olduğu gibi Elazığ İl Özel İdare camiasını da derinden üzdü.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Çankaya Üniversitesi’nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan, Malatya’da enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Milli sporcunun vefat haberi basketbol camiasını derinden üzdü. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare de bir başsağlığı mesajı yayımlayarak Nilay’ın vefatının üzüntüsünü yaşadıklarını bildirdi. Kulübün resmi yayın organlarından yapılan paylaşımda; “Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinde ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi forması giyen Milli Basketbolcumuz Nilay Aydoğan’ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesinin ve basketbol camiamızın başı sağolsun” denildi.