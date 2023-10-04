Elazığ'ın salçalı köftesine özel festival

Doğunun incisi Elazığ’ın kültürü ve mutfağının tanıtılması amacıyla düzenlenen "5. Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde hem damaklar tatlandı hem de düzenlenen konserlerle kulakların pası silindi.

Şarkıların söylendiği, oyunların oynandığı 5. Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali, 29 Eylül’de Sakiler grubunun konseriyle başladı. Festival çerçevesinde Elazığlılar, valilik meydanına kurulan stantlarda özenle hazırlanan salçalı köfteleri vatandaşlara ikram etti. Aynı zamanda stantlarda yöreye özgü lezzetlerden orcik, badem şekeri, Harput köftesi gibi Elazığ’a has lezzetler de yerini aldı.

Elazığ gastronomisi ve kültürüne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali’nin ikinci gününde ilk olarak Veysel Oruç ile kürsübaşı konseri verildi. Klarnet eşliğinde Elazığ havalarının çalındığı konserden hemen sonra sahneye çıkan Kadir Uçar, şarkılarını Elazığlılar ile birlikte söyledi, büyük alkış aldı.

Festivalin son gününde Koray Avcı sahne aldı

Festivalin son gününde ise Koray Avcı sahne aldı. Yağmura rağmen alandan ayrılmayan binlerce vatandaş, Avcı’nın şarkılarıyla kah hüzünlendi, kah eğlendi. Avcı, kendi bestelerinin yanı sıra halk müziği, pop müzik ve özgün müzik türlerinde çok sayıda şarkı seslendirerek hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı. Aynı zamanda Koray Avcı, Türk bayrağını eline alıp coşkuyla İzmir Marşı’nı söyledi.

Bu yıl 5’incisi yapılan Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali’ni binlerce kişi ziyaret etti. Festivalde bir yandan kulakların pası silinirken, damaklarda meşhur salçalı köftenin tadı kaldı.