Elazığ Valiliği'nden OHAL açıklaması

Elazığ Valiliği, OHAL ilan edilen iller arasında bulunmadıklarını, genel hayata etkili afet bölgesi ve mücbir sebep hali ilan edildiğini bildirildi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “10.02.23 tarih ve 32100 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan kanuna göre Elazığ OHAL ilan edilen iller arasında bulunmamaktadır. Öte yandan, AFAD Başkanlığının 15.02.23 tarih ve 492100 sayılı oluru ile Elazığ, tüm ilçe, mahalle ve köyleri ile birlikte ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilmiştir. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 16.02.23 tarih ve 1975 sayılı oluru ile Elazığ için mücbir sebep hali ilan edilmiştir” denildi.