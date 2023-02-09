Elbistan'da 12 yaşındaki Muhammed depremden 79 saat sonra enkazdan çıkartıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 12 yaşındaki Muhammed isimli çocuk, depremden 79 saat sonra enkaz altından sağ çıkartıldı.

Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan 5 katlı binanın enkazında yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında 12 yaşındaki Muhammed’i depremden 79 saat sonra sağ olarak çıkarttı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından enkaz başında yapılan Muhammed, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 12 yaşındaki Muhammed’in annesi ve ablasının da enkaz altında olduğu ve onları kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.