Elbistan'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar, kendi çabaları ile yaktıkları ateşin başında enkaz altında kalan aile bireylerinden umutla haber bekliyor.

Dün, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana gelmişti. Çok sayıda binanın yerle bir olduğu ve onlarca insanın hayatını kaybettiği depremin ardından ilçede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Başta AFAD ve UMKE ekipleri olmak üzere sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de aralarında bulunduğu arama kurtarma ekipleri, binaların enkazı altında kalan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor. Vatandaşlar ise eskiden ikamet ettikleri binaların karşısında ateş yakarak çalışmaları takip ediyor. Vinç yardımı ile aranan enkazlarda vatandaşların tek isteği aile bireylerine canlı ulaşmak.