Elbistan'da devlet-millet iş birliği

Depremin yıktığı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde devlet ve vatandaş iş birliğinde arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülüyor. İlçede bin 50 çadır kurulup 42 yemek dağıtım alanı oluşturulurken; bin tır da yardım bölgeye ulaştı.

6 Şubat Pazartesi günü 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7; 13.24’te de Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremler sonrası hızlı bir şekilde başlatılan çalışmalar; İçişleri Bakanlığı tarafından Elbistan’da görevlendirilen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Vali/Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun koordinasyonunda 2 mülkiye müfettişi, 1 vali yardımcısı, 8 kaymakam, AFAD daire başkanı, 2 AFAD il müdürü, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve yardımsever vatandaşların destekleriyle birlikte sürdürülüyor.

Arama/kurtarma

Bu çerçevede Elbistan’da bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi:

Arama/kurtarma:

"2 bin 611’i profesyonel kurtarma personeli, 443’ü gönüllü olmak üzere sahada toplam 3 bin 54 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. 5 farklı ülkeden 113 yabancı kurtarma personeli de Elbistan ilçesinde kurtarma çalışmalarına katılmaktadır. Başta Aksaray ve Edirne Özel İdareleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Düzce Özel İdaresinden gelen toplamda 340 iş makinesi Elbistan ilçesinde kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Gönüllü gelen araçlarla birlikte bine yakın araç ve iş makinesi deprem çalışmalarına destek vermektedir. Bugüne kadar ilçeden 230 ihbar alınmış olup ihbarların tamamına arama-kurtarma ekipleri tarafından müdahale edilmiştir."

Bin 50 çadır kuruldu

Deprem çadırları:

"Pınarbaşı Mesire Alanı (550) ile Millet Bahçesi alanında (450) çadır kent kurulumu yapılmıştır. İlçedeki cemevi bahçesine de 50 çadırlık bir alan oluşturulmuştur. 700 çadır vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Toplamda bin 50 çadır kurulumu tamamlanmıştır."

42 dağıtım alanı

Yemek:

"Başta çadır kurulan Pınarbaşı mesire alanı ve Millet Bahçesi alanında olmak üzere 38 noktada 42 dağıtım alanı oluşturulmuştur."

Bin tır ilçeye yardım taşıdı

Yardım tırları ve depolama:

"6 noktada gelen yardım tırlarının depolaması için alanlar oluşturuldu. Yaklaşık bin tır ilçeye yardım taşımıştır. Yardımlar ise 6 farklı noktada depolanmaktadır. 3 tanesi organize sanayi bölgesinde, 1 tanesi hayvan pazarı bölgesinde, 1 tanesi Şeker Fabrikası bölgesinde, 1 tanesi Fen Lisesi bölgesinde."