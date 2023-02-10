Elbistan'da dondurucu soğukta ekiplerin umutlu çalışması sürüyor
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ekiplerin, dondurucu soğukta arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ekiplerin, dondurucu soğukta arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen ikinci büyük depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde ekiplerin çalışmaları sürüyor. İlçe merkezindeki enkazlarda arama çalışmalarını sürdüren ekipler, akşam saatleriyle eksilere düşen dondurucu havada arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Arama çalışmaları sırasında sokak hayvanları ile karşılaşan ekipler hayvanları beslemeyi de ihmal etmiyor.