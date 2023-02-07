Elbistan'da yıkım dron ile görüntülendi

Depremin büyük hasara yol açtığı Elbistan'da yıkım dron ile görüntülendi

Elbistan'da yıkım dron ile görüntülendi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Depremin büyük hasara yol açtığı Elbistan’da yıkım dron ile görüntülendi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bir yandan ekipler ve gönüllüler, diğer yandan enkaz altındaki vatandaşların yakınları zamanla yarışıyor. Elbistan’da depremin yol açtığı yıkım dron ile görüntülendi. Birçok evin depremde hasar gördüğü, Elbistan’ın adeta hayalet bir kasabaya dönüştüğü görüldü.

Elbistan'da yıkım dron ile görüntülendi
Elbistan'da yıkım dron ile görüntülendi
Elbistan'da yıkım dron ile görüntülendi