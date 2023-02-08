Elbistan'dan yola çıkan otobüs depremzedeleri İstanbul'a getirdi

Kahramanmaraş Elbistan’daki depremzedeleri taşıyan otobüs, Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na geldi. Çoğunluğu yaşlı ve çocuklardan oluşan 30 depremzede, SGK İl Müdürlüğüne bağlı araçlarla İstanbul’daki yakınlarının evlerine götürüldü.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli depremin ardından, çoğunluğu yaşlı ve çocuklardan oluşan 60 kişiyi taşıyan bir otobüs dün akşam saatlerinde Elbistan’dan İstanbul’a doğru yola çıktı. Güzergah üzerinde 30 depremzedeyi farklı noktalara bırakan otobüs, geriye kalan 30 kişiyle öğle saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na giriş yaptı. Yaklaşık 20 saatlik yolculuğun ardından İstanbul’a gelen depremzedeler, terminalin bekleme salonuna alındı. Ardından depremzedeler, SGK İl Müdürlüğüne bağlı araçlarla İstanbul’daki yakınlarının evlerine götürüldü.

"Elbistan artık hayalet şehir"

Kızı ile birlikte deprem bölgesinden İstanbul’a gelen Seda Uzun, "Elbistan artık hayalet şehir. Her şey yıkılmış, her şey bitmiş. Çok kötü bir durum. Allah’ım kimseye yaşatmasın. Gece olan ilk depremde evi boşaltmıştık. Biz tekrar eve girmedik. Yakınlarımızın yanına, köylere sığınmaya başladık. Ondan sonra, ikinci depremde de Elbistan zaten yok oldu. Ben geldim, eşim orada kaldı. Böyle bir yardım aracının olduğunu duydum. Başka çaremiz yoktu, çünkü kalacak yerimiz yoktu. Eşim orada çalışıyor, orada kalmak zorunda. Ben de çocuklarımı kurtarmak zorundayım" dedi.

"Çok büyük bir bela geldi. Dualarımı okuyarak, salavat çektim"

Depreme sahurda yakalandığını söyleyen Rahime Şahintaş, "Dışarıda kaldım. Gidecek yerimiz kalmadı. Çok kötü bir bela geldi. Ben evde sahura kalktım, yemek yedim. Haplarımı içecektim. Tek başımaydım. Bir felaket geldi. Allah Allah diyerek, dualarımı okuyarak, salavat çektim. İki kez oldu. Ondan sonra dışarıya çıkardılar beni. Öğleyin eve Kur’an okumak için geri geldim. Buzdolabının altına oturdum. Çok büyük bir bela geldi" diye konuştu.

"Uyanıktım, ailemi uyandırdım"

Rahime Şahintaş’ın torunu Ali Talha Şahintaş, ailesini uyandıranın kendisi olduğunu söyleyerek, "Çok kötüydü. 2-3 dakika boyunca sallandık. Evdeki eşyaların hepsi döküldü. Birden kendimizi dışarı attık. Gece uyanıktım, ailemi uyandırdım" derken, küçük kardeşi ise, "Rüya görüyordum, rüyamda deprem oluyordu. Korkmuştum. Sonra ailemle dışarı kaçtık" şeklinde konuştu.

"Başta devletimiz olmak üzere, Allah razı olsun"

Yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadığı görülen İsmihan Özkurt isimli depremzede, "Yerde yattığım halde çok şiddetli bir sallantıyla uyandım. Çocuklarımın odasına koştum. Yanımdaki çocuğumu hiç uyandıramadım. Eşim de itfaiyede görevdeydi. Odadakileri uyandırdım, odaya getirdim. Hepimiz oturduk ve Eşhedü çekmeye başladık. Ev taban katta ama çok sallanıyordu. Evden de çıkmadık. Onu atlattık, ağladık ettik. Görümcelerim de bize geldi, 30 kişi odada duruyorduk. Kahvaltı yapalım dedik, kar çok şiddetliydi. Kahvaltı yaptık, abdest aldık, namaza durmadan güm diye ev gitti geldi. Kaynanam yere düştü, çoluk çocuk onun üzerinden geçerek dışarıya yalın ayak koştuk. Yolda dinlendik. Dinlenirken bir kez daha oldu, ağaçlar yıkılacaktı. Çok kötüydü, Allah bir daha yaşatmasın. Çok zor geçti. Ayaklarımız bileğe kadar ıslaktı, öyle durduk. Üzerimizde bir şey yoktu, Allah razı olsun oradan verdiler. Başta devletimiz olmak üzere, Allah bunlardan da onlardan da razı olsun. Eşim ‘Siz gidin, aklım sizde kalacağına ben başımın çaresine bakarım’ dedi. Görevli zaten. Elbistan’da ablam, yeğenlerim hepsi orada çadırda kalıyor. Onları da buraya çağırıyorum. İnşallah araba giderse onlar da buraya gelecek. Rabbim yardım etsin, bir daha yaşatmasın. Nasıl atlatacağımızı bilmiyorum. Afşin yerle bir oldu. Gezdiğimiz sokakların hepsi. Elbistan da öyle" dedi.

"Evde otururken oldu, çok zordu"

Elbistan’dan gelen bir başka depremzede olan Nergis Seyhan da, "Birinci depremde güzelce çıktık, sonra bir daha olmaz diye içeri girdik. Tam evde otururken şiddetli bir şekilde yaşandı. Kızım ve eşim de vardı. Çok zordu. Bizim ev ikinci kattaydı. Dışarı çıktık, karların üstüne. Kızımın birinden haber alamıyordum. Sonra haber aldım. Şimdi iyiler çok şükür. Çocuklarım iyi, buna şükür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Seferlerimiz devam edecek"

Depremzedeleri İstanbul’a getiren otobüs firmasının yönetim kurulu başkanı Kemal Soğancı, yolculardan hiçbir şekilde ücret alınmadığını ve alınmayacağını belirterek, "Orada olanları kendi içimizde hissettik. Biz olsaydık ne yapardık, önce milletçe bunu anlamamız lazım. Hemen ne yapabiliriz diye düşündük. Birlikte çalıştığımız arkadaşlar da ’otobüslerle gönderelim ama bunu da panik yapmadan, sistemli bir şekilde yapalım’ diyerek bakanlıklarla devreye girdik. Onların öngördüğü doğrultuda da seferlerimizi başlattık. Bu akşam da seferimiz var, yarın da olacaktır, devam edecek. Hem ikmal, araç noktasında, hem yiyecek noktasında yardımlarımız devam edecektir" diye konuştu.