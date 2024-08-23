Elçibey'in Aziz Hatırasına: Sultan Aşkın'dan Duygusal Anma Mesajı

Aşkın, Elçibey’in hapis yıllarındaki direncini ve Atatürk’e olan bağlılığını vurgulayarak, onun Turan idealini ve Türkiye sevdasını hatırlattı. Elçibey’in Türkiye’yi ilk resmi ziyaret eden Cumhurbaşkanı olarak Anıtkabir’deki şeref defterine yazdığı sözlere atıfta bulunan Aşkın, “Büyük Türk Milliyetçisi, Kardeş Azerbaycan devletinin merhum Cumhurbaşkanı Ebulfez ELÇİBEY’i vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve dualarla anıyorum. Ruhu Şad, Mekanı Cennet Olsun,” diyerek merhum liderin aziz hatırasını saygıyla yad etti.