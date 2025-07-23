Elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde araç yıkarken elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Dindar D. araç yıkadığı sırada elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen iş yerindeki elektrik şalterini indirerek, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğu ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı. Olay yerinde emniyet ve TREDAŞ ekiplerince inceleme yapılırken, soruşturma sürüyor.