Elektrik akımına kapılan işçi, 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir inşaatta demir profillerin yüksek gerilim hattına temas etmesi neticesinde 3’üncü kattaki iskelede çalışan işçi elektrik akımına kapılarak aşağı düştü. Ağır yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Uzunbey Mahallesi Reform Caddesi’nde inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir profiller taşındığı esnada yüksek gerilim hattına temas etti. O sırada 3’üncü kattaki iskelede çalışan işçi elektrik akımına kapıldı. Bir süre sonra ise üzerinde bulunduğu iskeleden yere düştü. Durumu gören çalışma arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.