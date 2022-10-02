Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde inşaat firmasında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde inşaat firmasında elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir inşaat firmasında meydana geldi. İddiaya göre, işletme içerisinde elektrik çarpması neticesinde yaralanan 24 yaşındaki işçi M.K., mesai arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.