Elektrik dağıtım sektöründe kaliteyi arttıracak işbaşı eğitimleri

Yedi dağıtım şirketinin içinde yer aldığı dernek tarafından yürütülen ’Elektrik Dağıtım Sektöründe Mesleki Eğitim ve Öğretim Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezinin Kurulması Projesi’nin işbaşı eğitim açılış toplantısı Lüleburgaz’da yapıldı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden seçilen 17 öğretmene TREDAŞ uzmanları tarafından teknik konularda işbaşı eğitimleri verildi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği öncülüğünde yürütülen "Elektrik Dağıtım Sektöründe Mesleki Eğitim ve Öğretim Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezinin Kurulması Projesi” ile ilgili çalışmalar yapıldı. Lüleburgaz Teknik Eğitim Merkezi’nde geniş katılım ile gerçekleştirilen toplantıda, projenin detayları ile ilgili bilgilendirmede bulunduktan sonra TREDAŞ uzmanları tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden seçilen 17 öğretmene teknik konularda işbaşı eğitimleri verildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Maili Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen “Elektrik Dağıtım Sektöründe Mesleki Eğitim ve Öğretim Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi Kurulması Projesi” devam ediyor.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin de aralarında yer aldığı 7 dağıtım şirketinin de eğitim sahalarını kullanıma açarak dahil olduğu proje kapsamında eğitici ile eğitilen dengesinin sağlanması, öğretmenlerin elektrik dağıtım sektörünün temel teori ve uygulama konu başlıkları ile donatılması hedefleniyor. Özel sektör temsilcileriyle eğitim kurumlarında çalışan öğretmenleri bir araya getiren proje ile elektrik - elektronik teknolojileri alanında görev yapmakta olan toplam 200 öğretmene teorik, uygulamalı, işbaşı eğitimleri verilmesi, bu eğitimler ile birlikte öğretmenlerin bilgi, beceri ve deneyimlerinin artırılması amaçlanıyor.