Elektrik direği alevlere teslim oldu, sokak elektriksiz kaldı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde alevlere teslim olan elektrik direği sokağı elektriksiz bıraktı.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde alevlere teslim olan elektrik direği sokağı elektriksiz bıraktı.
Yangın, Yavuz Sultan Mahallesi Bilge Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik direği bir anda alevlere teslim oldu. Elektriksiz kalan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen SEDAŞ ekipleri müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Ardından ekipler, yanan direğe müdahale etmek için çalışma başlattı.