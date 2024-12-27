Elektrik direği devrildi, fabrikalara giden yol kapandı

Tekirdağ Ergene'de bir akaryakıt istasyonu bahçesindeki elektrik direği fırtınaya dayanamayarak devrildi. Kapanan yol yaklaşık 1 saat sonra TREDAŞ ekiplerinin müdahalesi sonrası açıldı.

Elektrik direği devrildi, fabrikalara giden yol kapandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ Ergene’de bir akaryakıt istasyonu bahçesindeki elektrik direği fırtınaya dayanamayarak devrildi. Kapanan yol yaklaşık 1 saat sonra TREDAŞ ekiplerinin müdahalesi sonrası açıldı.

Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde fırtına nedeniyle elektrik direği Velimeşe OSB 122. Sokak üzerine devrildi. 7 fabrikanın bulunduğu bölgeye Çerkezköy yolundan tek geçiş güzergahı olması nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi.

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Olay yerine gelen TREDAŞ ekipleri, akımı kesip gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra yaklaşık 1 saat sonra trafik tek şeritten verildi.