Elektrik direği devrildi, fabrikalara giden yol kapandı
Tekirdağ Ergene'de bir akaryakıt istasyonu bahçesindeki elektrik direği fırtınaya dayanamayarak devrildi. Kapanan yol yaklaşık 1 saat sonra TREDAŞ ekiplerinin müdahalesi sonrası açıldı.
Tekirdağ Ergene’de bir akaryakıt istasyonu bahçesindeki elektrik direği fırtınaya dayanamayarak devrildi. Kapanan yol yaklaşık 1 saat sonra TREDAŞ ekiplerinin müdahalesi sonrası açıldı.
Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde fırtına nedeniyle elektrik direği Velimeşe OSB 122. Sokak üzerine devrildi. 7 fabrikanın bulunduğu bölgeye Çerkezköy yolundan tek geçiş güzergahı olması nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi.
Olay yerine gelen TREDAŞ ekipleri, akımı kesip gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra yaklaşık 1 saat sonra trafik tek şeritten verildi.