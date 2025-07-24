Elektrik direğinden çıkan kıvılcım 50 dönüm araziyi yaktı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar, 50 dönüm arazide yangın çıkmasına sebep oldu.

Elektrik direğinden çıkan kıvılcım 50 dönüm araziyi yaktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara’nın Beypazarı ilçesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar, 50 dönüm arazide yangın çıkmasına sebep oldu.

Olay, Beypazarı Tahirler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturarak yangına sebep oldu. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekibine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, Mehmet Ertürk’e ait 50 dönüm arazi ve 500 balya yandı. Yangın maddi hasar ile atlatılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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