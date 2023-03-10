Elektrik kaynaklı kazalar yapay zeka ile önlenecek

SUBÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Dursun’un, elektrik dağıtım hatlarında birçok can ve mal kaybına sebep olan yüksek empedanslı arızalar için geliştirdiği, yapay zeka destekli arıza erken uyarı sistemi projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Dursun’un yürütücüsü olduğu ‘Alçak Gerilim Şebekelerinde Yüksek Empedanslı Arızaların Tespiti İçin Yapay Zeka Tabanlı Arıza Karar Destek Sisteminin Tasarımı’ başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde kabul edildi. SUBÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin de destekleriyle hazırlanan proje ile elektrik dağıtım şebekelerinde sıklıkla görülen, mevcut sistemlerle tespit edilemeyen ve meydana gelen elektrik kazaları neticesinde her yıl çok sayıda can kaybına neden olan yüksek empedanslı arızaların yapay zeka ile tespit edilmesi hedefleniyor.

Bu amaç doğrultusunda arıza durumunda alarm oluşturarak şebekenin hızlı bir şekilde izole edilmesine katkı sağlayacak basit, yaygınlaştırılabilir ve akıllı bir sistem geliştirilmeye çalışılacak. Projede Doç. Dr. Metin Varan ve Doç. Dr. Ali Erduman araştırmacı olarak, Arş. Gör. Nur Bağnu Polat ve lisans öğrencisi Mehmet Akif Aygün ise bursiyer olarak yer alacak.