Elektrik kesintilerine dikkat

BEDAŞ, Bakım onarım çalışmaları kapsamında 24/25/26 Haziran 2022 tarihlerinde Silivri'nin bazı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yapacak. Kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokaklar haberimizde…

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  • 23.06.2022 09:50
  • Güncelleme: 23.06.2022 09:57
Elektrik kesintilerine dikkat
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Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

24 HAZİRAN 2022 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah DEĞERLİ sk / ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, DOKUZLUK, EGEMENLİK, ERMİŞLER, EVRENSEL, KAMELYA, KEREM, KURUÇEŞME, KÖŞK, ORHAN, SAHİLBOYU, SAYIN, STAD, SÖĞÜTLÜK, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 24/06/2022 09:00:00 - 24/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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SİLİVRİ ilce -SEYMEN mah Sosyal, tekke sk bölgelerinde 24/06/2022 10:00:00 - 24/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah İBRİŞİM, KÖSTEMİR, İDRİS, POSTA, ULUĞBEY sk bölgelerinde 25/06/2022 09:00:00 - 25/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -FATİH ÇANTA mah MİLLET sk bölgelerinde 25/06/2022 09:00:00 - 25/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah GÜRPINAR, MİLLET, OVA sk bölgelerinde 25/06/2022 09:00:00 - 25/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKTENLİ, AKÇAKENT, ALTINTAŞ, ATASÖZÜ, AĞRI DAĞI, BARAJ, BASİRET, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, BİLGE, CÖMERT, ESLEM, FAZİLET, GÖKÇE, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, KISIKLI, KOZALAKLI, KOÇAK, MAYIS, MUTLUGÜL, MUZAFFER, NASİP, OMUZDAŞ, ORUÇ, PANCAR, SAKİNE, SAKİNLER, SPOR, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YORULMAZ, YUSUF, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ÜZÜMBAĞI, İNANÇ, ŞAMDAN sk / MİMAR SİNAN mah BASIN, DAMLA, ULAŞ sk / SANCAKTEPE mah ALBAYRAK, ALPARSLAN, AYDOS, BENT, DEMİRYOLU, ESENDORUK, GÜMÜŞKUMSAL, HALİL ALBAYRAK, KEMAL KAYACAN, KULA, KÜÇÜKMENDERES, MERYEM, METİN, MOĞOL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NİYAZİ ALBAYRAK, RAHMİ ALBAYRAK, SAMİ ALBAYRAK, SEYHAN, TUANA, YEŞİLEVLER, YEŞİLOVA, YEŞİLÇAM, İLİM, İRADE, İÇEL sk bölgelerinde 25/06/2022 09:00:00 - 25/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah GÜRPINAR, MİLLET, OVA sk bölgelerinde 25/06/2022 09:00:00 - 25/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN ÇANTA mah millet caddesi bölgelerinde 25/06/2022 09:00:00 - 25/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah TEMAŞA, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 25/06/2022 09:00:00 - 25/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


26 HAZİRAN 2022 PAZAR

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KEŞAN, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk / BEKİRLİ mah ÇAKIRBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/06/2022 09:00:00 - 26/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yusuf Eker
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