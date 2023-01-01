Elektrik kesintileri devam ediyor

2 OCAK 2023 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah AYDIN, BAHARİYE, KIRKALE KAPISI, ORTAÇEŞME, ÇAMLIÇEŞME, İBRAHİM KANDEMİR, İCLALİYE, ŞABAN DEMİRAY sk bölgelerinde 02/01/2023 09:00:00 - 02/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DİKKAYA, GURBET, KADRİ TEZEL, MÜRVET, MİMAR SİNAN, NARDENK, PIRILTI, SEDAT AKINCI, ZAFER KIZILTAN sk bölgelerinde 02/01/2023 09:00:00 - 02/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, KAVAKLI, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 02/01/2023 09:00:00 - 02/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6005., ORTAKÖY sk bölgelerinde 02/01/2023 09:00:00 - 02/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.