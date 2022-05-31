Elektrik kesintileri yapılacak
BEDAŞ, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebiyle Silivri'nin bazı mahallelerinde 1 ve 2 Haziran 2022 tarihlerinde kesintiler yapacağını duyurdu. Kesinti detayları haberimizde..
1 HAZİRAN 2022 SALI
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah KARBEYAZ, ÇULLUK sk / SANCAKTEPE mah ABDULLAH AKBULUT, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, DERGAH, GÜNEYSU, HÜSEYİN GÜVENİR, HÜSNÜ ALBAYRAK, KALAMIŞ, MİLLET, PANAYIR, ÜÇÜNCÜ sk bölgelerinde 01/06/2022 09:00:00 - 01/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce -ÇELTİK mah ÇERKEZKÖY CADDESİ bölgelerinde 01/06/2022 09:00:00 - 01/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ÇAMURDERE MEVKİİ, ÇANTA sk bölgelerinde 02/06/2022 09:00:00 - 02/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.