Elektrik kesintileri yapılacak

1 HAZİRAN 2022 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah KARBEYAZ, ÇULLUK sk / SANCAKTEPE mah ABDULLAH AKBULUT, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, DERGAH, GÜNEYSU, HÜSEYİN GÜVENİR, HÜSNÜ ALBAYRAK, KALAMIŞ, MİLLET, PANAYIR, ÜÇÜNCÜ sk bölgelerinde 01/06/2022 09:00:00 - 01/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce -ÇELTİK mah ÇERKEZKÖY CADDESİ bölgelerinde 01/06/2022 09:00:00 - 01/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ÇAMURDERE MEVKİİ, ÇANTA sk bölgelerinde 02/06/2022 09:00:00 - 02/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

