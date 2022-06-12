Elektrik kesintileri yapılacak

13 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah GÜLÇİN, HURMA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 13/06/2022 09:00:00 - 13/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ- ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DAMLICA sk bölgelerinde 13/06/2022 09:00:00 - 13/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BAĞDAT, RAHMİ, SARPLIK, SEBA sk bölgelerinde 13/06/2022 13:00:00 - 13/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 HAZİRAN 2022 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 7050., DEREBOYU, ERKİN BALABAN sk bölgelerinde 14/06/2022 09:00:00 - 14/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ÇAMURDERE MEVKİİ, ÇANTA sk bölgelerinde 14/06/2022 09:00:00 - 14/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜKLÜM ÇIKMAZI, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜRANİ, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCAPAŞA, LÜTFÜ VARDAR, TEKCAN, UÇMAZ sk bölgelerinde 14/06/2022 09:00:00 - 14/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah GÜLDANE, KARABAĞLAR, ÇAMLIKTEPE, ÇORLU sk / SANCAKTEPE mah MİMAR HAYRETTİN sk bölgelerinde 14/06/2022 09:00:00 - 14/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDULLAH DİRİK, SAİT GİRGİN sk bölgelerinde 14/06/2022 13:00:00 - 14/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, ESKİKAHVE, KAPAKLI ÇEŞME, KUMYOL, KUYULU, MERKEZ CAMİİ, MERTER, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER sk / BEKİRLİ mah ÇAKIRBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/06/2022 09:00:00 - 15/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 7020. sk bölgelerinde 15/06/2022 09:00:00 - 15/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 15/06/2022 09:00:00 - 15/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah mehmet silivri caddesi bölgelerinde 15/06/2022 13:00:00 - 15/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

