Elektrik kesintileri yapılacak

28 HAZİRAN 2022 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, AĞAÇDERE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk bölgelerinde 28/06/2022 09:00:00 - 28/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ÇAMLICA sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GÖLET, UZAY, VARDAR, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 28/06/2022 09:00:00 - 28/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ÜMİT AKSUN sk bölgelerinde 28/06/2022 09:00:00 - 28/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, VATANPERVER, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, İMAM sk bölgelerinde 28/06/2022 09:00:00 - 28/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ / İSMETPAŞA mah EVREN, GELİN, LALE BAHÇE, MATARACI, METE, NAMIK KEMAL, ORAL, PAMUKTEPE, TAŞMERDİVEN, UYANIK, VAHDETTİN, YEMEN, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, İKBAL, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 28/06/2022 13:00:00 - 28/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, ATEŞ, BAHARLIBAHÇE, BEGONYA, BEGÜM, DİDEM, KADRİ HASEKİ, KINALI, KIRSAY, KIZILÇAM, LALE, LEYLA, MEDİNE, TESTİ, YUDUM, ZAKKUM, ZAMBAK, ÇETİN EMEÇ sk bölgelerinde 29/06/2022 09:00:00 - 29/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ALAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, MARİFET, NURHAK, PETUNYA, YAPIT ÇIKMAZI, YAZLIK, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İSTİKLAL sk bölgelerinde 29/06/2022 09:00:00 - 29/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah GAZİPAŞA, KRİSTAL, KÜRE, NAMIK KEMAL, YALNIZ, YUSUF ZİYA KAYA, ZİYA GÖKALP, ÇAYBAŞI, İLKYAZ, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ sk / ORTAKÖY mah ÖKTEN sk / İSMETPAŞA mah NAMIK KEMAL, YÖRÜK sk bölgelerinde 29/06/2022 09:00:00 - 29/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ERTUĞRULBEY sk / FEVZİPAŞA mah CENGİZ, DOĞANAY, HÜNKAR, KETEN, KUŞAK, NAMIK KEMAL, SELİMİYE, YUSUF ZİYA KAYA, ÇAYBAŞI, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah GAZİ RECEP ASLANTÜRK, METE, NAMIK KEMAL, UZAY, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, İRİS, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 29/06/2022 13:00:00 - 29/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALİ KALFA, DERİN, DUYGU, TUNÇ, ÇUKUR ÇEŞME. sk bölgelerinde 30/06/2022 09:00:00 - 30/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AKGÜL, AKINALP, ASUDE, AYGÜL, BAHÇELİ, BAĞDAŞ, BENGİ, DERMAN, DEVRAN, GÜLSEVER, GÜLÇİN, HURMA, KANUNİ, KARAAĞAÇ, KARABULUT, NAMIK KEMAL, NANE, SARIPAŞA, YAVER, ZÜBEYDE HANIM, ÇAĞLA, ŞİMŞEK sk / İSMETPAŞA mah HAZAN sk bölgelerinde 30/06/2022 09:00:00 - 30/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DOKUZLUK, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 30/06/2022 09:00:00 - 30/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah AKDAL, DOBRA, DUMAN, DURAK, FERİDE, GÜLBAHAR, GÜLNAZ, GÜNEBAKAN, HALİÇ, HAZAN, ISIRGAN, KIVRIMLI, KÖPRÜ, LAVANTA, MAREŞAL, NAGİHAN, NAM, NAMIK KEMAL, NAZAR, ORHANGAZİ, TÖRE, ULUKAN, UYANIK, YASEMİN, ÖZEL sk bölgelerinde 30/06/2022 13:00:00 - 30/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

