Elektrik kesintileri yapılacak

24 TEMMUZ 2022 PAZAR

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah sk SİLİVRİ CADDESİ bölgelerinde 24/07/2022 09:00:00 - 24/07/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah ATATÜRK, BAŞKOMUTAN, HACI PERVANE, HELVACI, MİS ÇIKMAZI, ÖZGÜR sk bölgelerinde 24/07/2022 10:00:00 - 24/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah BAHÇELER, PAŞABAHÇE sk bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., BEYKOZ, BİNDOĞAN, EDEBİYAT, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MİNE, YAZGI, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, İHYA sk bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah REZENE ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah FABRİKALAR sk bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah FABRİKALAR sk bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ANI, BAHÇELER, BATAN, HAVUZ sk bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.