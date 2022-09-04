Elektrik kesintileri yapılacak

05 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, ALİM, DÜZTEPE, DİKMEN, ERİK, GÜMÜŞYAKA, MELTEM, VİLLAKENT, YOLDAŞ, YURTTAŞ, ZİLAN, ÇEMEN, ÖZTÜRK sk / MİMAR SİNAN mah ASLI, HEMŞİN sk bölgelerinde 05/09/2022 09:00:00 - 05/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AKARSU, AKŞAMSEFASI, AĞAOĞLU, OTLUKBELİ, ÇIRAĞAN, İLHAN sk bölgelerinde 05/09/2022 09:00:00 - 05/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYBASTI, CAHİT ARF, FATSA, GENÇOSMAN, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, TÜRKERLER, YURDANUR ÇIKMAZI, İKİZCE sk bölgelerinde 05/09/2022 09:00:00 - 05/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 05/09/2022 09:00:00 - 05/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AŞİNA, BAŞARIR, DEMİRYURT, ERTUĞRULBEY, FİRUZE, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HERCAİ, HURİ, KOCATEPE, MELİSA, MUHABBET, ORAK, PALA, RAFİNE, RÜYAM, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, YAZMALI, YULAF, ZİYARET, İLKER sk / GÜMÜŞYAKA mah BAĞDAT, GÖKÇEKENT, KATRANLI, OLUKPINAR, SERHAT, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk bölgelerinde 05/09/2022 09:00:00 - 05/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, AHBAP, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, MİMAR HAYRETTİN, RUŞEN, YETENEKLİ, YÜZÜK, İSMET İNÖNÜ, İZZETTİN sk / SANCAKTEPE mah ABANT, ALTINÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BİLGİN, DERECE, EMEL, ERCE, ERDEM, ERENLER, ESMER, EĞİTİM, FEDAKAR, GÜLDEN, GÜVENİR, HÜSNÜ ALBAYRAK, KANLICA, KUZGUNCUK, LÜLE, PİYALE, ÇALIŞ, ÖĞÜN sk bölgelerinde 05/09/2022 09:00:00 - 05/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKTENLİ, GÖKÇE, ORUÇ, PANCAR sk bölgelerinde 05/09/2022 10:00:00 - 05/09/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALTINTAŞ, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, CÖMERT, FAZİLET, KOZALAKLI, MAYIS, MUZAFFER, OMUZDAŞ, SPOR, ÖMER SEYFETTİN, İNANÇ sk / MİMAR SİNAN mah ULAŞ sk bölgelerinde 05/09/2022 12:00:00 - 05/09/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah ERİŞ sk bölgelerinde 05/09/2022 12:00:00 - 05/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AHUDUDU, ARPA, ERTUĞRULBEY, PİLOT sk bölgelerinde 05/09/2022 14:30:00 - 05/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 EYLÜL 2022 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah MÜRVET, MİMAR SİNAN, NARDENK, PIRILTI sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 - 06/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, KÜÇÜKSELVİ, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 - 06/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / FENER mah BEKİR SITKI SAY, YAVUZLAR sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 - 06/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah AKÖREN sk bölgelerinde 06/09/2022 10:00:00 - 06/09/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, TERAKKİ, ÇELİKLER sk bölgelerinde 06/09/2022 12:00:00 - 06/09/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ATAMAN, BAHRİYE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 06/09/2022 14:30:00 - 06/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



07 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, KÜÇÜKSELVİ, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 - 07/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 - 07/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah UĞUR BIÇAKER sk / KURFALLI mah UĞUR BIÇAKER sk bölgelerinde 07/09/2022 09:00:00 - 07/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah AHMET DAĞLI, CANSEVER sk bölgelerinde 07/09/2022 10:00:00 - 07/09/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah MEHDİ sk bölgelerinde 07/09/2022 12:00:00 - 07/09/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah BOSNA, GAZİ YİĞİT, MEHDİ, MONDROS, TOPRAKLI, ÖZER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/09/2022 14:30:00 - 07/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

