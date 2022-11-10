Elektrik kesintileri yapılacak

11 KASIM 2022 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKTÜRK, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, HASGÜL, KESTANE, KUŞBURNU, PİLOT, SOFİ, SÜMER, UĞUR MUMCU, İLHAN SELÇUK sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah EBUBEKİR, MÜKERRER sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ÇAMLICA sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah FİLİZ, GAZİ RECEP ASLANTÜRK, GÖLET, UZAY, VARDAR, YEMEN, YÖRÜK, ÇAMLICA, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 11/11/2022 09:00:00 - 11/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 KASIM 2022 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ATİFET, BARINAK, BARLAS, FUNDA, PELİNSU sk / GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, DRAMA, DUTDİBİ, HAYDAR ALİYEV, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKSU, ALTIEVLER, ALTINKUM, ARALIK, ASYA, BÜYÜKYALI, DAĞÇİLEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, FISTIK, KARAKOÇ, KAYIN, KUŞDİLİ, MEŞGALE, NİSANUR, PALANDÖKEN, SONGÜL, SPOR, YAPI, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, İNANIR, İSMİNAZ sk / MİMAR SİNAN mah PARK sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, ABELİA, AK, BİLEN ÇIKMAZI, ERKİN BALABAN, HATİPOĞLU, MİNİK, OĞUZ ARAL, TÜRKÜN, VARNALI sk bölgelerinde 12/11/2022 09:00:00 - 12/11/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

13 KASIM 2022 PAZAR

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, ADIVAR, AHBAP, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ALİ BALCIOĞLU, ATAMAN, ATÖLYE, AĞAÇDERE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÖKTÜRK, GÜLDANE, GÜLHATMİ, HACEGAN, HALK, HASAN GÜNEŞ, KAKTÜS, KANDİL, KARABAĞLAR, KARBEYAZ, KASIMPATI, KIRSAL, KÜBRA, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, RUŞEN, SAZLI, SOĞANLI, TEKİNSOY, TİREBOLU, UZUNGÖL, YAVERBEY, YETENEKLİ, YOL, YÜZÜK, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU, ÇULLUK, İSMET İNÖNÜ, İZZETTİN sk / MİMAR SİNAN mah MEDENİ, MİMAR SİNAN, SARDUNYA, İNÖNÜ sk / SANCAKTEPE mah ABANT, ABDULLAH AKBULUT, ALTINÇEŞME, AMAÇ ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, BÜYÜKKARALAR, BİLGİN, DERECE, DERGAH, EMEL, ERCE, ERDEM, ERENLER, ESMER, ETİ, EĞİTİM, FEDAKAR, GÜLDEN, GÜNEYSU, GÜVENİR, HÜSEYİN GÜVENİR, HÜSNÜ ALBAYRAK, KALAMIŞ, KALYON, KANLICA, KIBRIS, KUZGUNCUK, KUŞKONMAZ, LÜLE, MART, MEVLANA CELALEDDİN RUMİ, MUHTEREM, MİLLET, MİMAR HAYRETTİN, PANAYIR, PARSEL, PİYALE, RÜSTEMBEY, TİREBOLU, YABANGÜLÜ, ÇALIŞ, ÇAMLIKTEPE, ÖĞÜN, ÜÇÜNCÜ, ŞAH sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 13/11/2022 09:00:00 - 13/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.