Elektrik kesintileri yapılacak

08 KASIM 2023 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce -YENİ mah YÜCE ER sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah LAZ KADRİ ÇIKMAZI, SAİT GİRGİN, SİLİVRİ GAZİTEPE, YENİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI, TRABLUSGARP sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah EKBER, GÜRCÜKIZI, GÜRSOYLU, PAŞADAYI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/11/2023 09:00:00 - 08/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, ALIÇ, ATAYOLU, BALAMİR, BALSUYU, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, BEDRİ RAHMİ, CANİK, DENİZCİ, DENİZKENT, ERGUVAN, ERGÜL, FERMAN, HAYRAT, KORHAN, KÖKLÜ, LİMON, NECATİ KALFA, NENE HATUN, PLATO, RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SANSAR, SAVCI BEYLER, SEFALI, SÜMEYYE, TANZİM, TAÇ, TERAKKİ, UFUK, ULUBATLI, VEFAKAR, VESİLE, YALIKENT, YEKTE, YEMENİ, YEŞİLKENT, YÜCEDAĞ, YÜZBAŞI, ÇAY, ÖNCÜ, ÖNER, İDEAL sk bölgelerinde 08/11/2023 14:00:00 - 08/11/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.