Elektrik kesintileri yapılacak

12 ARALIK 2023 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, BEYPAZARI, DOMANİÇ, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNYÜZÜ, GÜRHAN, HÜSUMET ÇIKMAZI, IŞILAY ÇIKMAZI, KIRKAHVESİ, KONURALP, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, MİHALGAZİ, PAZARLAR, SULUSARAY, SİVRİHİSAR, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, ÇAVDARHİSAR, İZZET sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASLANTEPE, KEÇECİZADE, MERA, İSPİNOZ sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, SERİNCE, TABYA, YEŞİLLİK sk bölgelerinde 12/12/2023 09:00:00 - 12/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

