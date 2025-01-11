Elektrik kesintileri yapılacak

BEDAŞ, 13 ve 14 Ocak 2025 tarihlerinde Silivri’nin birçok bölgesinde elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesinti detayları şöyle;



2025-01-13 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BÜYÜKÇAVUŞLU MERKEZ mah GÖLET CADDESİ bölgelerinde 13/01/2025 09:00:00 - 13/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-01-13 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHENK, ALINTERİ, BEYKOZ, GÜLBAHÇE, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, SEHER, SOYLU, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah BEYKOZ sk bölgelerinde 13/01/2025 09:00:00 - 13/01/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-01-13 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 23 NİSAN, 610., AFACAN, AHENK, ALINTERİ, ASMA ÇIKMAZI, BALLICA, BAYIR, BAĞCAN, BAŞARAN, BERRAK SELEN, BEYKOZ, BORAN, BUĞRAHAN, CELİL, DEREN, ENES, FLAMİNGO, FİRDEVS, GÖRGÜLÜ, GÖZLEM, GÜLBABA, GÜLBAHÇE, GÜNYAMAÇ ÇIKMAZI, GÜNİZ, GÜZELBAHÇE, HAŞMET, HUTBE, KAVAKLI, KIRLAR, KÖSE, MALTA ÇIKMAZI, OYAÇİÇEĞİ, PORTAKAL ÇIKMAZI, SEHER, SOYLU, TERZİ, ZEMBİL, ÇANKAYA, ÜSTÜNDAĞ, İLKBAHAR, İLKBAHÇE, İNCEKUM, İSPİR, ŞENLER sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk / ORTAKÖY mah BÜYÜKOSMAN, HARBİYE, KAVAKLI, KÜÇÜKSELVİ, LAMİBEY, MERA, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, OYUNBOZAN, SALİHBEY, TOPKARA, YEŞİLBAHÇE sk / SELİMPAŞA mah 6177., 6178., 6181., 6196., GÜLLER sk bölgelerinde 13/01/2025 09:00:00 - 13/01/2025 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-01-14 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / ALİBEY mah ALİBEY ÇEŞME sk / FENER mah BEKİR SITKI SAY, MUSTAFA KEMAL, YAVUZLAR sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, DEMİRSOY ÇIKMAZI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KARASİNAN, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ÜSTÜN, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk / İSMETPAŞA mah DOBRA sk bölgelerinde 14/01/2025 09:00:00 - 14/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-01-14 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/01/2025 09:00:00 - 14/01/2025 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-01-14 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ÜSTÜN,AYBAR sk FABRİKALAR,KADİKÖY CADDESİ bölgelerinde 14/01/2025 09:00:00 - 14/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-01-14 12:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, ALKONCA, ANADOLU, ARZU, ATEŞ, AZİM, AÇELYA, BAHADIR, BAHARLIBAHÇE, BEGONYA, BEGÜM, BEYAZGÜL, DEMİRHAN, DURU, DİCLE, DİDEM, DİLEK, EBRU, EGEMEN, EMRE, ERGİN, GAMZE, GÜLCANIM, GÜLER, HEDEF, KADRİ HASEKİ, KAPTAN, KARAYEMİŞ, KERMES, KINA, KINALI, KIRSAY, KIZILÇAM, LALE, LEYLA, MEDİNE, MENEKŞE, MORLALE, PALAMUT, PALMİYE, SAHRA ÇIKMAZI, SAYGIN, SEYMEN, SÖĞÜTLÜ, SÜREYYA, SİLİVRİ, TACETTİN DEMİRDAĞ, TESTİ, YEŞİM, YUDUM, ZAKKUM, ZAMBAK, ZEBUR, ZİNDE, ÇAMLI, ÇETİN EMEÇ, İBRAHİM EZGİN, İLYAS YILMAZER, ŞEKERCİ sk / KAVAKLI mah 3360., 3398. sk / YENİ mah ÇİZGİ sk bölgelerinde 14/01/2025 12:00:00 - 14/01/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.