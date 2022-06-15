Elektrik kesintilerine dikkat!

Kesintilerden etkilenecek bölge ve kesinti detayları şöyle;



16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah MEHMET SİLİVRİLİ, TOKTAŞ sk bölgelerinde 16/06/2022 09:00:00 - 16/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DERE, HAMDİ LAMA, HAYAL, KANAL, NİMET, NİZAM, SALKIM, SEVCİHAN, TENZİLE sk bölgelerinde 16/06/2022 13:00:00 - 16/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

17 HAZİRAN 2022 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah LAZ KADRİ ÇIKMAZI, SAİT GİRGİN, SİLİVRİ GAZİTEPE, YENİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/06/2022 09:00:00 - 17/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 125.YIL, LAZ KADRİ ÇIKMAZI, SAİT GİRGİN, SİLİVRİ GAZİTEPE, VAHİT, YENİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 17/06/2022 13:00:00 - 17/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

18 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 18/06/2022 09:00:00 - 18/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.